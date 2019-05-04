İçişleri Bakanlığınca, ailelerin de desteği alınarak yürütülen ikna çalışmaları sayesinde 2019'un ilk 4 ayında 127 teröristin teslim olduğu bildirildi
04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:22
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