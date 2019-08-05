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İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.
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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
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