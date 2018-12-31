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İçişleri Bakanlığınca, 2018 yılında iç güvenlik operasyonlarında 107'si sözde üst düzey 1746 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
31 Aralık 2018 Pazartesi 12:26
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:26
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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