İçisleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam
İçisleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:12
İçisleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında,Hakkari Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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