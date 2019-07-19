İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tuncelikırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tuncelikırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.19 Temmuz 2019 Cuma 08:19
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tuncelikırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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