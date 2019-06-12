İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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