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İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebapkırsalında İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
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