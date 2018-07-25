1117 personel alım sonuçları! İçişleri Bakanlığı valilik kaymakamlık nüfus müdürlüğü 1117 bin büro personel alım sonuçları

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus müdürlüklerinde istihdam etmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı 1117 personel alım başvuruları 16 – 20 Temmuz arasında yapılmaştı. Şimdi gözler İçişleri Bakanlığı Valilik kaymakamlık nüfus müdürlüğü 1117 bin personel alım sonuçlarında

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek. İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı’ın internet sitesi üzerinden açıklanacak.



SÖZLÜ SINAVINA KATILANLARIN İSİMLERİ NEREDEN AÇIKLANACAK?

Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınav başvuru işlemleri

Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.