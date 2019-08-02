İçişleri Bakanlığı Temmuz Ayı Bilgilendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temmuzda 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle çok ciddi güvenlik riskleri ve bu risklerin maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Çataklı, özellikle terör, uyuşturucu ve göç meselesinde küresel ölçekte mücadele verildiğini söyledi.

Sorunlara ciddi insan ve para kaynağı ayrıldığını ve bu üç meselenin dünyadaki güvenlik dengelerine tesir ettiğini anlatan Çataklı, güvenlik güçlerinin eliyle hem beşeri kapasite hem de fedakarlık anlamında dünyada eşi benzeri olmayan mücadelenin içinde olduklarını dile getirdi.

Mücadele sürerken ülkenin iç siyasi istikrarında da herhangi bir sorun yaşanmamış olmasının, hem köklü devlet geleneği hem de milletin feraset ve fedakarlığından kaynaklandığını kaydeden Çataklı, "Türkiye, hemen hemen bütün güvenlik başlıklarında bilhassa 15 Temmuz sonrasında yaptığı strateji değişiklikleriyle olumlu trendler yakalamıştır ve bu trendleri sürdürmeye kararlıdır. İnşallah yakın bir zamanda 'kronik sorunlar' olarak tarif etmeye alıştığımız terör ve trafik gibi konuları bu ülkenin gündeminden çıkarmış olacağız." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Bakanlık bünyesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde temmuz ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646, şehirlerde de bin 409 operasyon yapıldığını söyledi.

Temmuzun özellikle sözde "üst düzey" tabir edilen teröristlerin yakalanması açısından etkili bir ay olduğunu belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist de dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerin 74'ünün ölü ele geçirildiğini, 33'ünün sağ yakalandığını ve 58'inin teslim olduğunu ifade ederek, bu teröristlerden 146'sının PKK/KCK, 17'sinin DEAŞ, 2'sinin ise aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, FETÖ/PDY bağlantılı 2 bin 73, PKK/KCK bağlantılı 635, DEAŞ bağlantılı 187, aşırı sol örgütlerle bağlantılı 45 olmak üzere toplam 2 bin 940 şüpheli gözaltına alınmış, 561 kişi tutuklanmıştır.

Operasyonlar neticesinde 95 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 83’ü ağır ve uzun namlulu silah olmak üzere 128 silah, 50 mayın/EYP, 107 el bombası, 93 kilo plastik, 214 kilo patlayıcı madde ile 36 bin 617 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

- Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadelenin küresel ölçekte devam ettiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çataklı, temmuzda uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 12 bin 227 operasyonda 16 bin 523 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bin 422'sinin tutuklandığını söyledi.

Çataklı, operasyonlar neticesinde 1 ton 3 kilo eroin, 3 ton 515 kilo esrar, 2 ton 186 kilo skunk, 20 kilo 700 gram kokain, 32 kilo 200 gram afyon, 69 kilo metamfetamin, 82 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 44 bin 161 sentetik ecza, 1 milyon 439 bin 18 captagon, 164 bin 691 adet ecstasy ile 15 milyon 317 bin 832 kök kenevirin ele geçirildiğini kaydetti.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Çataklı, bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını dile getirdi.

Çataklı, operasyonlarda 270 bin 270 litre kaçak akaryakıt ile 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirildiği bilgisini verdi.

- Asayiş

Son yıllarda özellikle güvenli şehirler hedefi çerçevesinde asayiş suçlarında önemli azalmalar olduğuna dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

"2018-2019 yıllarının temmuz ayları karşılaştırıldığında mal varlığına karşı işlenen suçlarda, oto hırsızlığı olaylarının 753’ten yüzde 26,8 azalışla 551’e, otodan hırsızlığın 3 bin 657’den yüzde 26,8 azalışla 2 bin 676’ya, kapkaç olaylarının 381’den yüzde 22,6 azalışla 295’e, iş yerinden hırsızlıkların 3 bin 277’den yüzde 7,7 azalışla 3 bin 24’e düştüğü görülmektedir.

Evden hırsızlık olayları, Ankara’da 230’dan yüzde 32,6 azalışla 155’e, İzmir’de 246’dan yüzde 8,5 azalışla 225’e, İstanbul’da bin 946’dan yüzde 36 azalışla bin 246’ya, ülke genelinde de 6 bin 547’den yüzde 17,4 azalışla 5 bin 411’e düşmüştür.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3, Taksi Uygulaması 2019/2, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olmak üzere 3 güven/huzur uygulaması yapılmıştır.

Bu uygulamalarda 962 bin 203 şahıs kontrol edilmiş, bin 803 aranan kişi yakalanmış, 277 bin 868 araç kontrol edilmiş, 2 bin 464 araca cezai işlem uygulanmış, 38 bin 842 umuma açık yer denetlenmiş, 628’ine işlem yapılmıştır."

Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında temmuzda 3 bin 234 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Çataklı, bin 633 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

- Trafik verileri

Türkiye'nin kronik sorunlarından biri haline gelen trafik meselesinde de son yıllarda çok olumlu ve anlamlı azalış trendi yakaladıklarını vurgulayan Çataklı, temmuzdaki 225 ölümlü trafik kazasında 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 134 yaralanmalı trafik kazasında ise 29 bin 300 kişinin yaralandığını söyledi.

Çataklı, 2018 temmuz sonuna kadar bin 993 olan hayatını kaybeden kişi sayısının 2019 temmuz sonuna kadar yüzde 32,5 azalışla bin 346’ya, ölümlü trafik kazası sayısının da aynı dönemde bin 590’dan yüzde 30 azalışla bin 110’a gerilediğini kaydetti.

Çataklı, aynı dönemler kıyaslandığında 2018 ile 2019 arasında yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 12, yaralı sayısının da yüzde 13 azaldığına işaret etti.

- AFAD

Temmuz ayından itibaren bir yıllık dönemin AFAD tarafından "Afetlere hazırlık yılı" ilan edildiğini hatırlatan Çataklı, bu kapsamda ağustos temasının "yaşadığın yerin afetselliğini bil" olduğunu söyledi.

Çataklı, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerimizi alacağız ve yine ciddi bir farkındalık peşinde olarak yollarımızı olabildiğince güvenli hale getirmeye, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram sevinci yaşamasını sağlamaya gayret edeceğiz." dedi.