İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 1117 büro personeli lisans düzeyi kazananları isimleri

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus müdürlüklerinde istihdam etmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı 1117 personel alım başvuruları 16 – 20 Temmuz arasında yapılmaştı. Şimdi gözler İçişleri Bakanlığı Valilik kaymakamlık nüfus müdürlüğü 1117 bin personel alım sonuçlarında. Son dakika açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli büro personeli sözlü sınav lisans düzeyi KPSSP3 puanı kazanların isimleri İçişleri bakanlığı tarafından açıklandı.

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek. İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı’ın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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