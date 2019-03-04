İsmail Çataklı: 93 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.04 Mart 2019 Pazartesi 10:17
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Şubat ayında toplam 7 bin 893 kırsal operasyon, şehirlerde 2 bin 8 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde; yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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