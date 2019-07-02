İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.02 Temmuz 2019 Salı 10:50
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.
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