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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."

16 Haziran 2019 Pazar 09:31
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:31
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