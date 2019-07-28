İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.28 Temmuz 2019 Pazar 11:29
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi."
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