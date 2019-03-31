İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."
İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.
31 Mart 2019 Pazar 16:29
İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:29
YORUM YAZ