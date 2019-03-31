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İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.

31 Mart 2019 Pazar 16:29
İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:29
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