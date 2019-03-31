İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi." İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi."

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