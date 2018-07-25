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İçişleri Bakanlığı 1117 sözleşmeli büro personel sözlü sınav sonuçları | Lisans ön lisans İstanbul isim listesi KPSSP93 KPSSP3 puan

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı KPSSP3 2018 4/B personel alımı (Büro memuru) sonuçlarına göre, İstanbul'u kazananlar kimler oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:26
İçişleri Bakanlığı 1117 sözleşmeli büro personel sözlü sınav sonuçları | Lisans ön lisans İstanbul isim listesi KPSSP93 KPSSP3 puan

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı (Büro memuru) sonuçlarına göre, İstanbul'u kazananlar kimler oldu.

Lisans düzeyi isim listesi

Ön lisans düzeyi isim listesi

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:26
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakanlığı personel alımı (Büro memuru) sonuçları
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  7. içişleri bakanlığı şikayet hattı
  8. içişleri bakanlığı görevde yükselme
  9. içişleri bakanlığı personel alımı 2017
  10. içişleri bakanlığı personel alımı 2018
  11. içişleri bakanlığı ihbar hattı
  12. içişleri bakanlığı memur alımı

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