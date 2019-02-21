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İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 | Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı memur alımı, İçişleri Bakanlığı 27 bin personel alım başvuruları son dakika. İçişleri bakanlığı personel alımı 2019 başvuru. İçişleri bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımı olacağının müjdesini verdi. İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları son dakika detayları.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:52
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 | Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı memur alımı, İçişleri Bakanlığı 27 bin personel alım başvuruları son dakika. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımı olacağının müjdesini verdi. İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları son dakika detayları.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

Vatandaşlar detayları öğrenmek istiyorlar. Henüz yeni alımların ne zaman yapılacağı ve şartların ne olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene başvuru şartları arasında sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması şartı yer alıyordu. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak, 

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) 

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:52
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