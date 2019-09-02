İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken, okul servis aracı sürücüleri ve öğrencil
İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken, okul servis aracı sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken, okul servis aracı sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor. Bakanlık tarafından, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu talimat, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklere gönderildi.
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