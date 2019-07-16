İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.

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