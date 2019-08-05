İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince top İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

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