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İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince top

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince top

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
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