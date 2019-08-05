İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince top
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık, 9 Ağustos’tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince toplam 64 bin 269 trafik ekibi/timi ve 116 bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.
YORUM YAZ