İçişleri Bakanlığı 1117 sözleşmeli büro personel sözlü sınav sonuçları | Lisans ön lisans İstanbul isim listesi KPSSP93 KPSSP3 puan
İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı KPSSP3 2018 4/B personel alımı (Büro memuru) sonuçlarına göre, İstanbul'u kazananlar kimler oldu.25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:26
İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı (Büro memuru) sonuçlarına göre, İstanbul'u kazananlar kimler oldu.
Lisans düzeyi isim listesi
Ön lisans düzeyi isim listesi
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