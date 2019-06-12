İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli‘’Sehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu”nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede o
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli‘’Sehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu”nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.12 Haziran 2019 Çarşamba 08:22
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli‘’Sehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu”nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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