İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklad
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.27 Ağustos 2019 Salı 09:54
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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