İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmekt
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:36
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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