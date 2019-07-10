İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmekt İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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