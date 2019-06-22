İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.22 Haziran 2019 Cumartesi 19:18
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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