İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir.16 Haziran 2019 Pazar 09:37
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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