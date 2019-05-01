İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlıMehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:06
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlıMehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
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