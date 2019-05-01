İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlıMehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt’in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlıMehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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