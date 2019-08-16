İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari’nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar deva
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari’nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.16 Ağustos 2019 Cuma 11:48
İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari’nin merkez Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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