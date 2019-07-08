İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:09
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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