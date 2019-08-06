İçişleri Bakanlığı: “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığıncabugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmek
İçişleri Bakanlığı: “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığıncabugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.06 Ağustos 2019 Salı 19:09
İçişleri Bakanlığı: “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığıncabugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”
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