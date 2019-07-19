İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar deva
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
YORUM YAZ