İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen havadestekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen havadestekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.16 Temmuz 2019 Salı 19:38
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen havadestekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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