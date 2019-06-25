İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl J
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.25 Haziran 2019 Salı 08:29
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı veİl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca 22 Haziran’dabaşlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 2, Tunceli’de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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