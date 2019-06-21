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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ’Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkis

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ’Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

21 Haziran 2019 Cuma 11:22
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ’Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkis

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ’Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:22
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