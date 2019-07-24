İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’ncabugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operas
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’ncabugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’ncabugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
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