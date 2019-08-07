İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında,İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında,İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan ’Kawa’ kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında,İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan ’Kawa’ kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.