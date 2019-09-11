İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ilebirlik İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ilebirlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık’ın, silahı ilebirlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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