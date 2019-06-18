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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.

18 Haziran 2019 Salı 12:31
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu ’Eren Karker’ kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak’ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice koyu kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Şehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu’ kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:31
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