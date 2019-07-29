İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir." İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir."

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