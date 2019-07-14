İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda, 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay ve 1 Jandarma Uzman Çavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.14 Temmuz 2019 Pazar 17:43
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda, 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay ve 1 Jandarma Uzman Çavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Astsubay Çavuş yaralanmıştır."
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