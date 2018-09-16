İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sistem uzmanı, siber güvenlik uzmanı, ağ uzmanı, veri tabanı uzmanı ve proje mimarı gibi pozisyonlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 15 kişi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de toplam 57 kişi alınacak.

Bu pozisyonların bazılarına başvuracak adaylarda aranan şartlar arasında “etik hacker sertifikasına” sahip olmak da bulunuyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü için 11 Kasım Pazar günü yazılı, 26-30 Kasım tarihlerinde de sözlü sınav yapılacak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için ise 28 Ekim Pazar günü yazılı, 12-16 Kasım arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava girebilecek.