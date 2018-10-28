İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bin 727 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 27/10/2018 tarihinde TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2018-7) adı altında;



1. 09:00-12:00 saatleri arasında park, bahçeler, internet, elektronik oyun salonları vb. yerlerde,

2. 15:00-17:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde

bulunduğu ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu etkinlik, fuar ve

kutlama meydanları, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ile cadde, sokak, bulvar vb. yerlerde,

3. 21:00-23:00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanlarında, (39.470) emniyet, (25.857) jandarma ve (577) sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam (65.904) personel, (248) dedektör köpek, (13.482) kara aracı, (92) deniz aracı, (46) hava aracı olmak üzere toplam (13.620) ekibin katılımı ile (9.071) noktada uygulama yapılmıştır.

Uygulamada; (650.134) şahıs sorgulanmış, (170.191) araç denetlenmiş ve (24.583) umuma açık iş yeri kontrol edilmiş;

* (2) adam öldürme,

* (10) yağma,

* (68) yaralama,

* (55) hırsızlık,

* (22) dolandırıcılık,

* (3) cinsel saldırı,

* (6) çocuğun cinsel istismarı,

* (29) uyuşturucu madde ticareti yapmak,

* (18) kaçakçılık,

* (3) Fetö/Pdy terör örgütüne üye olmak,

* (4) silahlı terör örgütüne üye olmak,

* (6)’sı çocuk olmak üzere toplam (29) kayıp şahıs ile (1.478) diğer suçlardan toplam (1.727) aranan şahıs yakalanmıştır.

Uygulama sonucunda; (25) adet iş yeri kapatılmış, (832) adet araç trafikten men edilmiş, (1.368) şahsa adli-idari işlem yapılmış, (96) adet aranan araç yakalanmış, (26) adet ruhsatsız tabanca, (28) adet ruhsatsız av tüfeği, (32) adet kurusıkı tabanca, (1.449) adet mermi, (17) adet kesici/delici alet, (5.844) gr esrar, (33) gr eroin, (3,4) gr bonzai, (0,4) gr metanfetamin, (2) adet ecstasy, (78) adet captagon, (40) adet kenevir bitkisi, (74) litre kaçak içki, (4.377) paket kaçak sigara, (13) adet tarihi eser elde edilmiş, yapılan işlemler sonucu (186) şahıs gözaltına alınmış, ayrıca idari ve trafik yönünden toplam

(2.492.351) TL cezai işlem uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.