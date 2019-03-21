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İçişleri Bakanlığı CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden aldı

Cumhurbaşkanına hakaret eden Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı görevden alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:02
İçişleri Bakanlığı CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden aldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı.

Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanı tarafından görevinden alınırken, kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Açıklama yapan Başkan Hüseyin Sarı, seçilmesine engel bir durumunun olmadığını savunup, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Tepkisini de dile getiren Sarı, "Aslında bana verilen bu cezanın, seçim sonrasına ertelenmesi gerekirdi. Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi" dedi.

Sarı, şu açıklamayı yaptı:

"28.03.2014 tarihinde, Erdek’te düzenlediğim bir mitingde, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Sayın Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda herkese açtığı davaları geri almasına karşın benim davamı geri çekmedi. Açılan davada Erdek’teki yerel mahkeme bana 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay da bu kararı 06.12.2018 tarihinde onayladı."

31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Erdek Belediye Başkan Vekili olarak İbrahim Beyoğlu’na görev verdiğini belirten Sarı, "31 Mart’ta CHP ve İYİ Parti'den oluşan 'Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan adayı olarak seçime katılması konusunda önünde hiçbir engel yok" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:02
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. Hüseyin Sarı
  4. İçişleri Bakanı

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  • SelimSelim13 dk önce
    Fatiha suresi ile dalga geçen de bu değil miydi?

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