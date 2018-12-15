0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tefeci operasyonları yüzde 48 arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tefecilere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtilerek, "2018’de güvenlik güçlerince, 668 tefecilik olayına müdahale edilirken, bu olaylarda 1697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 196’sı tutukladı. 2017 yılında ise 1112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68’i tutuklanmıştır" denildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tefeci operasyonları yüzde 48 arttı

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında tefecilere yönelik operasyonların geçen yıla göre yüzde 48 oranında arttığını, bu operasyonlarda 1697 şüphelinin gözaltına alındığını, 196'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin vatandaşların kazanımlarına göz diken tefecilere yönelik operasyonlarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "2018’de güvenlik güçlerince, 668 tefecilik olayına müdahale edilirken, bu olaylarda 1697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 196’sı tutukladı. 2017 yılında ise 1112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68’i tutuklanmıştır" denildi.

Geçen yıla göre yüzde 48 arttı

Vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik yürütülen operasyonların, geçen yıla göre yüzde 48 oranında arttığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile birlikte, tefecilik suçunun önlenebilmesi için ihbarlar harici, tefecilik tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Özellikle modern tefecilik olarak tabir edilen 'Pos Tefecilerine' yönelik gerekli önlemler alınması için İl Emniyet KOM Birimlerince çok sayıda soruşturma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planın'da suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışma sayesinde, bu suçlarla daha etkin mücadele edilecek."

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:13
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Açıklama
  3. tefecilik
  4. tefeci operasyonları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asabiyseniz marul tam size göre
    1. Asabiyseniz marul tam size göre
    2. Mısır'da petrol kuyusunda yangın
    3. Berat Albayrak: Türkiye'nin hikayesi..
    4. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    5. Elleriniz sizi ele veriyor
    6. İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    8. Papağan balıklarının öyle ilginç bir..
    9. Zeytinburnu'ndaki inanılmaz kurtuluş..
    10. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 500..
    11. Albayrak: Bunlar sizi öldürmüyorsa..
    12. İran'da otomobil üretimi yüzde 57..
    13. İstanbul'da yangın dehşeti! Mahsur..
    14. Gebelerin neler çektiğini bir Allah..
    15. Baraj kapağı koptu! Suyun yüzde 50'si..
    16. Eline saplanan demirle hastaneye..
    17. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    18. Süper Lig ekibi Altuğ Verdi'yi unutmadı
    19. Başkale'de terör şüphelisi kıskıvrak..
    20. Yaprağının suyu diş ağrısına iyi geliyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak