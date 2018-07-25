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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Pasaportların iptal şerhleri kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdığını açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:11
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Pasaportların iptal şerhleri kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhlerini kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 6749 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun”un 5. maddesine göre pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportlar genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında;
Olağanüstü Hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155.350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır.''

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:11
  1. içişleri bakanlığı
  2. pasaport

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