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İçişleri Bakanlığı açıkladı, 158 kişi gözaltında!

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik ülke genelinde yapılan operasyonlarda toplam 158 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 19:19
İçişleri Bakanlığı açıkladı, 158 kişi gözaltında!

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine  yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda;  aralarında Diyarbakır HDP İl  Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da  4, Mardin’de 1, Van'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1,  Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1,  Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli  operasyonlarda  ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır.

Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde  terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi  gözaltına alınmıştır.  İstanbul'da ise, terör  örgütü yanlısı faaliyetlerde  bulunduğu belirlenen  6 şahıs yakalanmıştır.

Ülke genelinde  yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınmış olup,  operasyonlar devam  etmektedir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:19
  1. Batman
  2. Van
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Elazığ
  8. Diyarbakır
  9. Ankara
  10. son dakika
  11. pkk
  12. kck
  13. haberler

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