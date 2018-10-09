İçişleri Bakanlığı açıkladı, 158 kişi gözaltında!

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda; aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da 4, Mardin’de 1, Van'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1, Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1, Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır.

Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. İstanbul'da ise, terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şahıs yakalanmıştır.

Ülke genelinde yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınmış olup, operasyonlar devam etmektedir.