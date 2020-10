İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi! Daha fazla Kovid-19 denetimi geliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Koronavirüs Salgını’ konulu yeni genelgede, salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı yeni kararlar alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tüm il ve ilçelerde en geç 24 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. Salgınla mücadele tedbirlerinin uygulanmasına dair 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirlerle yürütülen denetimler değerlendirilecek. Yetersiz kalınan yerlerde denetimler artırılacak. Salgınla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmaları karara bağlanacak. Bugünden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacak."



Hangi gün hangi denetim var



19 Ekim’de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 20 Ekim’de şehir içi ve şehirler arası her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogarlar, 21 Ekim’de organize sanayi bölgeleri ve toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servisleri, 22 Ekim’de izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim’de AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri, 24 Ekim’de cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller, 25 Ekim’de berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları ile lunapark/tematik parklar sıkı şekilde denetlenecek. Denetimlerin, etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak. Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak. Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılacak. Ülke genelinde uyarı ve bilgilendirme anonsları yapılacak.



Kararlara uymayana ceza



Son dönemde bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı hatırlatılan genelgede Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespiti durumunda adli ve idari işlemlerin yapılması gerektiği hatırlatılan genelgede valiliklerden de şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun bir an önce sağlamaları istendi.