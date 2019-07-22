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İçişleri Bakanlığı:" 4 teröristten 2’sinin ”Terörden Arananlar Listesi’nde” olduğu tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’ncagerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin ”Terörden Arananlar Listesi’nde” olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
İçişleri Bakanlığı:" 4 teröristten 2’sinin ”Terörden Arananlar Listesi’nde” olduğu tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’ncagerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin ”Terörden Arananlar Listesi’nde” olduğunun tespit edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyaletkomutanı Şevin kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözdeErzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir.


Ayrıca 21 Temmuz 2019 tarihinde Van’da 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olmuştur. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
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