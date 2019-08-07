İçişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahı İçişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 2019’un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.