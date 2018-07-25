2018 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli büro personel alım giriş sınav sonuçları |Ön lisans KPSS KPSSP93 puanı

İçişleri Bakanlğı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazananların isimlerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı sonuçları sorgula ön lisans KPSS KPSSP93 puanı ile kazananların isimleri...

İçişleri Bakanlığı 2018 sözleşmeli (4/B) büro personeli sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edildi.

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