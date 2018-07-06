İçişleri Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesindeki ilana göre 1117 personel alınacak. İçişleri bakanlığı memur alımı 2018 ne zaman? İçişleri Bakanlığı başvuru şartları nedir? içişleri bakanlığı personel alım şartları ile bakanlık ne zaman personel alımı yapacak? Sorularının cevabını araştıran için haberleri derleyip sizlerin bilgisine sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli “Büro Personeli” pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az ön lisans mezunu olmak,

3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP (3), Ön lisans mezunları için KPSSP (93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NEREDEN DUYURULACAK?

"Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ

Giriş (sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV KONULARI

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na ya da “2018 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.